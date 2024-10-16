Haber Merkezi
6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İLGİLİ HABER Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er Tv canlı yayınında, deprem anları saniye saniye kaydedildi.
Yayında depreme yakalanan haber spikerinin zor anları kameralara yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış