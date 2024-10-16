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Haber Merkezi

6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er Tv canlı yayınında, deprem anları saniye saniye kaydedildi.

Yayında depreme yakalanan haber spikerinin zor anları kameralara yansıdı.