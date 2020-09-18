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    Malatya Hekimhan'da deprem

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 10:14
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    Malatya Hekimhan'da deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te gerçekleşti.

    ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan 4.5 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

    Malatya Hekimhan da deprem #1

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