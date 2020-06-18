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    Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

    Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 21:10
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    Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Malatya ve Gaziantep'te belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

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