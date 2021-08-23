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    Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

    Malatya polisi düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Dün 11 kilo 450 gram esrar maddesinin ardından bugün de 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 19:31
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    Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçu kapsamında operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B.'nin valizinde arama yapan ekipler 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen S.B. TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha #1

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