Malatya sallandı! 4.0 büyüklüğünde deprem Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, saat 16.58'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

ensonhaber.com Türkiye sallanmaya devam ediyor... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremlerle mücadele sürüyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı. Yıkımların büyük olduğu deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde çalışmalar devam ederken, hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi. Malatya yeniden sallandı AFAD'dan edinilen bilgiye göre kentte, saat 16.58'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Yeşilyurt ilçesini işaret etti.