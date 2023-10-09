Malatya sallandı! 4.3 büyüklüğünde deprem
ensonhaber.com

Türkiye depremlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili etkiledi.

Depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında Malatya geldi.

Öte yandan yaşanan depremlerin etkisi hala sürüyor.

Malatya'da sallandı

Depremden etkilenen illerde artçılar devam ediyor.

Son olarak AFAD, bugün bir yeni depremi duyurdu.

Malatya'nın bir kez daha sallandığı ifade edildi.

4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olduğu ifade edildi.

Kentte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya sallandı! 4.3 büyüklüğünde deprem