Malatya sallandı! 4.3 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ensonhaber.com Türkiye depremlerle mücadele ediyor... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili etkiledi. Depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında Malatya geldi. Öte yandan yaşanan depremlerin etkisi hala sürüyor. Malatya'da sallandı Depremden etkilenen illerde artçılar devam ediyor. Son olarak AFAD, bugün bir yeni depremi duyurdu. Malatya'nın bir kez daha sallandığı ifade edildi. 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olduğu ifade edildi. Kentte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.