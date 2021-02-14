- Haberler
- Gündem Haberleri
- Malatya Valisi Aydın Baruş: Şehitlerimizden 10 kişinin kimliği tespit edildi
Malatya Valisi Aydın Baruş: Şehitlerimizden 10 kişinin kimliği tespit edildi
Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 14.02.2021 - 14:23
- Güncelleme : 14.02.2021 - 14:32
Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ayrıntılar gelecek...