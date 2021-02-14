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    Malatya Valisi Aydın Baruş: Şehitlerimizden 10 kişinin kimliği tespit edildi

    Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.02.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 14:32
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    Malatya Valisi Aydın Baruş: Şehitlerimizden 10 kişinin kimliği tespit edildi

    Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşlarımızın canice şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ayrıntılar gelecek...

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