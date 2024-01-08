Malatya yine sallandı! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.4...

Türkiye'de bir deprem paniği daha yaşandı.
Son haftalarda Malatya'dan birçok kez sarsıntı haberi geldi.
AFAD, yeniden aynı kentten bildirdi.
Malatya yeniden sallandı
Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
Verilere göre saat 16.19'da yaşanan sarsıntının derinliği 9.6 kilometre olarak aktarıldı.
Bölgede depremden kaynaklı panik yaşandı. Sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.
Ali Yerlikaya: Olumsuz durum yok
Sarsıntı sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir paylaşım geldi.
Yerlikaya, depremden kaynaklı herhangi olumsuz bir durum olmadığını vurguladı.
İşte o paylaşımın devamı;
Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış