Malatya yine sallandı! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.4... AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Türkiye'de bir deprem paniği daha yaşandı.

Son haftalarda Malatya'dan birçok kez sarsıntı haberi geldi.

AFAD, yeniden aynı kentten bildirdi.

Malatya yeniden sallandı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyuruldu.

Verilere göre saat 16.19'da yaşanan sarsıntının derinliği 9.6 kilometre olarak aktarıldı.

Bölgede depremden kaynaklı panik yaşandı. Sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.

Ali Yerlikaya: Olumsuz durum yok

Sarsıntı sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir paylaşım geldi.

Yerlikaya, depremden kaynaklı herhangi olumsuz bir durum olmadığını vurguladı.

İşte o paylaşımın devamı;