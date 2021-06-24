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    Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

    Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 56 bin adet hap ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 20:59
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    Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 6 şahsa yönelik operasyon yaptı.

    DEĞERİ 1,5 MİLYON LİRA

    Yapılan operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bin kutu içerisinde 56 bin adet hap ele geçirilirken H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, ve O.K. gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Malatya da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi #1

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