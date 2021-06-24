Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 56 bin adet hap ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 6 şahsa yönelik operasyon yaptı.

DEĞERİ 1,5 MİLYON LİRA

Yapılan operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bin kutu içerisinde 56 bin adet hap ele geçirilirken H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, ve O.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.