Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameralarında böyle görüntülendi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı binada çökme meydana geldi.

AFAD, çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan Malatya'da 2 katlı binanan çökme anını kısmen gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Aynı zamanda çöküşün ardından enkazdan kendi çabasıyla çıkanlar ve çöküşün hemen ardından yaşananlar da kameralara yansıdı.

Malatya'da 2 katlı binanın çökme anı

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