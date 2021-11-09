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    Malatya'da 2 katlı binanın çökme anı

    Malatya'da iki katlı bina çöktü. Binanın çökme anı güvenlik kameralarında böyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 19:15
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    Malatya'da 2 katlı binanın çökme anı

    Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı binada çökme meydana geldi.

    AFAD, çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı.

    Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

    ÇÖKME ANI KAMERADA

    Öte yandan Malatya'da 2 katlı binanan çökme anını kısmen gösteren görüntüler ortaya çıktı.

    Aynı zamanda çöküşün ardından enkazdan kendi çabasıyla çıkanlar ve çöküşün hemen ardından yaşananlar da kameralara yansıdı.

    Malatya'da 2 katlı binanın çökme anı

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    Malatya da 2 katlı binanın çökme anı #1

    Malatya da 2 katlı binanın çökme anı #2

    Malatya da 2 katlı binanın çökme anı #3

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