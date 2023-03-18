Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Asrın felaketinin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

11 ilde peş peşe yaşanan depremler korku ve paniğe neden oluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 6,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Deprem nedeniyle kentte faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde bulunanlar ve evlerinde kalan vatandaşlar dışarıya çıktı.

Yetkililer, deprem nedeniyle kentte şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Bir markette deprem nedeniyle yaşanan panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı.