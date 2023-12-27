Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin saha taraması için bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 10.55'te yerin 9 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Doğanşehir ilçesini işaret etti.

"Ekiplerimiz saha taramaları için yönlendirilmiştir"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."