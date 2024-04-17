Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem

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6 Şubat depremlerinin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.
Malatya sallandı..
Merkez üssü olarak Battalgazi ilçesi işaret edildi.
4,3 büyüklüğünde deprem
Saat 00.09 sıralarında yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.
Derinliği 9.28 kilometre
AFAD depremin 9.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Deprem, çevre illerde de hissedildi..
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