Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'da deprem oldu.

Merkez üssü Kale ilçesi 4.4 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem, saat 18.41'de meydana geldi.

YERİN 7.24 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi..

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de şu ana kadar 112 komuta merkezine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, herkese "geçmiş olsun" temennilerini iletti.