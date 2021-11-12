Merkez üssü Pütürge olduğu belirlenen depremle sallanan Malatya'daki depremin büyüklüğü, 4.7 olarak açıklandı.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 12.19'daki depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak belirlendi.

ARTÇI SARSINTILAR DA GERÇEKLEŞTİ

Depremin ardından 3'ün altında iki artçı sarsıntı daha gerçekleşti.

"4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

MALATYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.





"OLUMSUZ İHBAR GELMEDİ"

AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada, kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediği belirtildi.

Açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.