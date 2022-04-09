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    Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

    Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

    Merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan ilk açıklamalarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi.
    • AA
    • 09.04.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:56
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    Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre deprem saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    "Şimdilik olumsuz bir ihbar yok"

    Çevre illerden de hissedilen depremden sonra ilk açıklama Malatya Valisi Aydın Baruş'tan geldi.

    Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

    Şiddetli depremin ardından bir açıklama da AFAD'dan yapıldı.

    Açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem VİDEO

    "Süreci yakından takip ediyoruz"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

    Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

    Malatya da 5.2 büyüklüğünde deprem #1

    Malatya da 5.2 büyüklüğünde deprem #2

    Malatya da 5.2 büyüklüğünde deprem #3


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