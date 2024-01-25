Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu Merkez üssü Battalgazi'de yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Urfa ve Elazığ'da da hissedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 16.04'te yerin 13 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 5.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Elazığ, Kahramanmaraş ve Urfa da hissetti

AFAD, depremin merkez üssü olarak Battalgazi ilçesini işaret etti.

Depremin Elazığ başta olmak üzere, Kahramanmaraş ve Urfa dahil çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kısa süreli panik yaşadı.

"Ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştır"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"Olumsuz çağrı alınmadı"

Bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şöyle dedi: