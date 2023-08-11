Malatya'da 5.3'lük deprem anları Kentte dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken depremin yaşandığı anlara ilişkin görüntülerde depremin şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye depremlerle mücadele ediyor... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışırken yeni depremler de yaşanıyor. Öte yandan bir korkutan deprem oldu. Malatya sallandı Malatya bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden hisssedildi Depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi. Deprem anı kaydedildi Öte yandan depremin ardından ortaya çıkan görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.