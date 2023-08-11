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Türkiye depremlerle mücadele ediyor...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışırken yeni depremler de yaşanıyor.
Öte yandan bir korkutan deprem oldu.
Malatya sallandı
Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
Çevre illerden hisssedildi
Depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.
Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaşın sokaklara çıktığı gözlendi.
Deprem anı kaydedildi
Öte yandan depremin ardından ortaya çıkan görüntülerde depremin şiddeti gözler önüne serildi.