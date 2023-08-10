Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

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Türkiye asrın felaketiyle mücadele ediyor...

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkileriyle mücadele sürerken üzen haberlerde gelmeye devam ediyor.

Malatya bir kez daha depremle sarsıldı.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Depremin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da depremin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

Bize intikal eden olumsuz bir şey yok. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz. Dün de 4.3 olmuştu, bugün de 5.3 oldu. Bizim hissettiğimiz şiddet çok daha yüksekti. Ekiplerimiz şu anda sahada. Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şu ana kadar Yeşilyurt'tan kötü bir haber gelmedi. Biz de milletvekillerimizle birlikte sahadayız.