Haber Merkezi

Dün, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9'luk bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Vatandaşların büyük panik yaşadığı depreme ilişkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

"DEPREMİN ETKİLEDİĞİ İLLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte.

"DEPREMDEN 249 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ"

Çalışmalara; AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızdan toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi.



Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir.

"11 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"