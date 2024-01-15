6 Şubat deprem felaketinin yaraları sarılıyor.
Kahramanmaraş depremlerinden büyük bir yıkım yaşanan Malatya’daki 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da da büyük bir çalışma var.
Bu kapsamda kalıcı konutlarda sona gelindi.
Yüzde 90 fiziki tamamlamaya ulaşıldı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 9 Haziran’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında, yaklaşık 7 ayda yüzde 90 fiziki tamamlanmaya ulaşıldı.
Mart ayında teslim edilecekler
İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi lökomarlar mevkiinde yapımı hızla süren konutların, 2024’ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Konutların Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini belirten Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış