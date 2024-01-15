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Malatya'da afet konutlarında sona doğru... Martta sahiplerine teslim edilecek

Malatya'da afet konutlarında sona doğru... Martta sahiplerine teslim edilecek Akçadağ'da 9 Haziran’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaat çalışmalarında sona gelindi. Konutların mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.