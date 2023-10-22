DHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Malatya'da, 12 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı.
Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 12 katlı bir binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına dinamit yerleştirdi.
12 katlı bina saniyeler içinde yok oldu
Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.
Malatya'da patlatılarak yıkılacak 1.300 bina daha var
Öte yandan kentte 1.300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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