Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izlediler Asrın felaketinde binlerce evin yıkıldığı Malatya’da ağır hasarlı binalarda yıkılmaya devam ediyor. Kent merkezinde yıkımı süren ağır hasarlı binaların yıkımını vatandaşlar ise adeta film gibi gün boyu yıkımları izliyor.

İHA

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da, kent merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

İnönü Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binalar da alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkılıyor.

Film izler gibi izliyorlar

Malatya Valiliği önünde yer alan ağır hasarlı banka binasının yıkımı da drone ile görüntülenirken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yıkım çalışmalarını film gibi izliyor.

6 katı kadar bina daha yıkılacak

Kent genelinde 35 bini aşkın ağır hasarlı binanın bulunduğu belirtilirken, şu ana kadar yıkılan binaların tahmini 6 katı kadar binanın daha yıkımının yapılması bekleniliyor.