Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izlediler

İHA
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da, kent merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
İnönü Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binalar da alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkılıyor.
Film izler gibi izliyorlar
Malatya Valiliği önünde yer alan ağır hasarlı banka binasının yıkımı da drone ile görüntülenirken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yıkım çalışmalarını film gibi izliyor.
6 katı kadar bina daha yıkılacak
Kent genelinde 35 bini aşkın ağır hasarlı binanın bulunduğu belirtilirken, şu ana kadar yıkılan binaların tahmini 6 katı kadar binanın daha yıkımının yapılması bekleniliyor.