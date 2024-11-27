Malatya'da amatör maçta kavga çıktı: Bir futbolcu yaralandı

DHA

Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde hafta sonu oynanan Malatya Konakspor - 1966 Malatya Gençlikspor mücadelesinin uzatma dakikalarında hakemin verdiği faul kararı nedeniyle iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma, tribünden sahaya atlayan taraftarların da karışması ile kavgaya dönüştü.

TAŞ İSABET ETTİ

1966 Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu tribünden gelen bir taşın başına isabet etmesiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarmanın müdahale ile sonlanan kavgada yaralanan futbolcu, ambulansla hastaneye gönderildi.

Hakem ise karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi ve Malatya Konakspor, rakibi 1966 Malatya Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.