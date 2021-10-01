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- Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yeşilyurt İlçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
- İHA
- 01.10.2021 - 06:25
Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Tecde Mahallesi'nde B.B. yönetimindeki ambulans ile Y.Y. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araç sürücüleri ile birlikte 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.