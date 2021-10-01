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Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeşilyurt İlçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.