Malatya'da aranan 23 kişi yakalandı

AA

Malatya'da valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Aralık'ta kent genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 110 ekip, 349 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 65 park-bahçe, 7 metruk bina, 8 kıraathane, 78 okul çevresi ile 7 umuma açık yer kontrol edildi, 51 noktada denetimler yapıldı.

23 KİŞİ YAKALANDI

Kontrollerde 2 yoklama kaçağı, 1 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı, kayıp 1 kişi bulundu, birer tabanca ve tüfek ile 6 mermi ele geçirildi.

Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 15 gram sentetik uyuşturucu ile 521 sentetik hap ele geçirildi, 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 502 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.