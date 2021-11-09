Üst katında kıraathane işletildiği ve alt katında iş yerlerinin olduğu belirtilen bir binada çökme meydana geldi. Ekipler, yaralıları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Caddesi'nde bina çöktü.

Cumhuriyet İlkokulu'nın yanındaki bina çökmesinin ardından sivil savunma ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etti.

Alt katında 3 adet dükkanın bulunduğu 2 katlı binanın, üst katında da kıraathane işletildiğini aktarıldı.

Malatya'da bina çöktü VİDEO



RESMİ RAKAMLARA GÖRE 14 KİŞİ KURTARILDI

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında AFAD'ın açıklamasına göre 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

MALATYA VALİSİ BARUŞ: BİNA HASARSIZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazdan çıkarılan 13 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Vali Baruş enkazın önünde yaptığı açıklamada, "Enkazı kaldırdığımızda tam olarak manzarayı görebileceğiz. Şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz vatandaşımızın olmaması sevindirici. Bu binayla ilgili bilgileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldık. Bina hasarsız olarak görülüyor. Yalnız alt kattaki dükkanlarda tadilat yürütüldüğünü söylüyor vatandaşlar. Böyle bir durum var mı yok mu araştırmalardan sonra anlaşılacak. Binanın çökmesi depremden sonra oluşan bir hasardan kaynaklı değil" dedi.

Malatya Valisi Baruş: Bina hasarsız olarak görülüyor VİDEO

BAKAN KOCA: 13 KİŞİ YARALANDI, TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da binanın çökmesi nedeniyle yaralanan 13 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiğini söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gelen son bilgilere göre çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı aktarıldı.

1'İ İŞ YERİ SAHİBİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1'i iş yeri sahibi 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.