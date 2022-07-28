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    Malatya'da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

    Malatya'da bir okul müdürü, yaz kursunda öğrenim gören öğrencisinin, oynarken boğazına kaçıp takılan madeni parayı Heimlich manevrasıyla çıkardı.
    • 28.07.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:47
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    Malatya'da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

    Öğle saatlerinde Malatya'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, yaz kursunda öğrenim gören Kasım Alomori’nin, arkadaşları ile oynarken, ağzına aldığı madeni para, boğazına kaçtı.

    Boğazındaki parayı okul müdürü çıkardı

    Boğazına takılan para nedeniyle Kasım'ın nefes alamadığını gören arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi. Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Şekerci'nin müdahalesiyle madeni para çıktı.

    DHA'nın haberine göre, nefes almaya başlayan Kasım Alomori, çağrılan ambulansla kontrol için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kasım Alomori'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Okul müdürünün müdahalesiyle çocuğun kurtarıldığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Malatya'da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı VİDEO

    Malatya da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı #1

    Malatya da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı #2

    Malatya da boğazına madeni para takılan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı #3


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