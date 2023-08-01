Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı kentteki çadır kentlerin tamamının bugün itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

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AA

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Afet bölgesi unutulmuyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük kayıpların verildiği deprem, 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçti.

Çalışmalar hızlıca başladı

Yurdun güneyindeki 11 kenti buran afetin ardından çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Öyle ki, kısa sürede hasarlı binalar yıkıldı, enkazlar kaldırıldı, konteyner ve çadırlar kuruldu.

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları hızla yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bakan Özhaseki dur durak bilmeden çalışmaları takip ediyor

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Bakanlık görevini devralan Mehmet Özhaseki, görevine ilk olarak deprem bölgesinden başladı.

Malatya'da konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor.

Kent genelinde 100 bin konut yapılacak ve ilk etapta 20 bininin bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Vali Şahin incelemelerde bulundu

Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde yapımı süren polisevinin inşaatında incelemede bulunan Malatya Valisi Hulusi Şahin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiği polisevinin yıl başına hazır olacağını planladıklarını söyledi.

"Sağlam binalar yapacağız"

Deprem sürecinde konaklama tesislerin önemli olduğunu gördüklerini ifade eden Şahin, "Sağlam kamu binaları bizim için elzem. Sağlam binalar yapacağız, yaşanması muhtemel felaketlerde bu binalar bizim can simidimiz olacak." dedi.

"Malatya'da çadır kentlerin tamamı kaldırıldı"

İhtiyaçların karşılanması doğrultusunda depremzedelerin artık sosyal tesisler, yurtlar, spor salonlarında kalmadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

Bugün itibarıyla Malatya'da çadır kentlerimiz bitmiştir, son çadırımızı da bugün kaldırdık. Depremin ilk günlerinde vatandaşımıza çadır vermek için mücadele ederken, 'çadır yok' feryatlarını dindirmeye çalışırken, sonra 'çadır kurduk' diye sevinirken, 6. ay gelmeden biz çadırları kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü çadırların yerine konteynerler verdik, kira isteyene de kira verdik. Her bir vatandaşımız kira desteğine ya da konteynerine kavuşmuş durumda. Bu bizim için mutluluk verici.

Şahin, Gelinciktepe ve İkizce'de yapılan deprem konutlarının hızla yükseldiğini sözlerine ekledi.

Şahin'e Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren eşlik etti.