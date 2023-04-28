Malatya'da çadır kentteki yangında 2 aylık bebek can verdi
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden derinden etkilenen Malatya'da acı olay...

Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşların kaldığı çadır kentte elektrik aksamı kaynaklı olduğu değerlendirilen çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 aylık olduğu belirten Esila F. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'da çadır kentteki yangında 2 aylık bebek can verdi
Malatya'da çadır kentteki yangında 2 aylık bebek can verdi