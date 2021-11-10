Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün saat 16.50 sıralarında 3 katlı bir bina çökmüş, 13 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.

KESİLEN KOLON İDDİASI VARDI

Binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin, yandaki boş dükkanı iş yerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu iddia edilmişti.

Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.D. ile yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan iş yeri sahibi H.D. ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.

Malatya'da bina çöktü VİDEO

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