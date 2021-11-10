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    Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama

    Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama

    Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.11.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 18:47
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    Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

    Malatya'da İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün saat 16.50 sıralarında 3 katlı bir bina çökmüş, 13 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.

    KESİLEN KOLON İDDİASI VARDI

    Binanın alt katında bulunan tavuk mangal restoranının işletmecisi H.D.’nin, yandaki boş dükkanı iş yerine katmak için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu iddia edilmişti.

    Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İddianın ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.D. ile yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan iş yeri sahibi H.D. ve yanında çalıştırdığı 2 işçi tutuklandı.

    Malatya'da bina çöktü VİDEO

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    Malatya da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama #1

    Malatya da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama #2

    Malatya da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama #3

    Malatya da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama #4

    Malatya da çöken bina soruşturmasında 3 tutuklama #5

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