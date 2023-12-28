Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu Asrın felaketinden etkilenen Malatya'da, saat 12.34'te derinliği 17 kilometre olan bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, hissedilir düzeyde artçılar devam ediyor.

Son günlerde art arda gelen deprem haberlerinin ardından bugün de Malatya'da bir deprem meydana geldi.

Malatya sallandı

Konuya ilişkin açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

AFAD, saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde depremin olduğunu belirtti. Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak açıklandı.

Mardin, Adıyaman ve Elazığ'da da hissedildi

Öte yandan depremin merkez üssü olarak Yeşilyurt ilçesi işaret edildi.

10 saniye süren deprem; Mardin, Adıyaman ve Elazığ illerinde de hissedildi.

"Herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Vali Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun Malatya. İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."