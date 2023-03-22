Malatya'da deprem! 6 Şubat depremlerinin yeni görünüsü Depremlerin büyük hasara neden olduğu Malatya'da, deprem anına ilişkin yeni görüntülerde 5 kat bir binanın yıkılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türkiye yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya çalışıyor... "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde toplam 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Büyük hasara neden olduğu Malatya'da, deprem anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. O anlar kaydedildi Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 katlı binanın yıkılma anı bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Vatandaşın paniği yansıdı Kayıtlarda, binanın yıkılmasının ardından insanların kaçışmaları, çığlıkları, tekbir getirmeleri yer alıyor. Binanın yıkılmasıyla birlikte oluşan toz bulutu içerisinde kalan vatandaşların panik anları da görüntülerde yer aldı.