Malatya'da deprem konutları yükseliyor...Ocak sonu 5 bin daire teslim edilecek Deprem bölgesi Malatya’da yapımı süren TOKİ deprem konutlarından bin adedinin yapım aşaması biterken 2 bin 700 konutta sona yaklaşıldı. Hak sahipleri ocak ayı sonunda dairelerine kavuşacak.

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ensonhaber.com

Türkiye tek yürek oldu depremin yaralarını sarıyor.

Bölgede başlatılan konut seferberliğinde depremin üzerinden 1 yıl bile geçmemişken sonuçlar alınıyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya’da yapımına başlanan deprem konutlarında sona doğru gelindi.

1000 konut tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile depremin üzerinden bir yıl geçmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalara aralıksız devam edilirken Malatya’da şuan kadar bine yakın konutun yapımı tamamlandı.

Ocak sonunda daireler teslim edilecek

2 bin 700 konutun da bitmek üzere olduğu şehirde, alt yapı ve diğer eksiklerin de tamamlanması ile 2024 yılının ilk ayının sonunda 5 bine yakın evin teslimi yapılacak.

Deprem sonrası 14 bin 300 konutun ihalesi yapılan Malatya'da zaman geçirmeden başlatılan çalışmalar kapsamında kırsalda da inşaatlar sürüyor.

Köy konutları da sahiplerini bulacak

Bu kapsamada yapılan bin 50 köy konutu da bu süreç zarfından hak sahiplerine teslim edilecek.

113 bin kişi konteyner kentte konutları bekliyor

Malatya’da şuan 113 binin üzerinde vatandaş konteyner kentlerde barınıyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte ekstra tedbirler alındı.

Konteyner kentlerde kalan ailelerin konutlarını aratmayacak şekilde hizmetler sunuluyor.

Buralarda yaşayan ailelerin öğrenci çocukaları okullarına sorunsuz bir şekilde taşınıyor.

Ocak ayında teslimi yapılacak konutlara bu konteyner kentlerden birçok depremzede yerleştirilecek.