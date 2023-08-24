Malatya'da deprem! Vatandaşlar parka akın etti Sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar panikle soluğu parklarda aldı.

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İHA

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından sallanmaya devam ediyor...

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi.

11 ili etkileyen depremlerin artçıları ise sürüyor.

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Malatya’da saat 08.35’te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü.

Vatandaş parklara akın etti

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklarda kalmayı tercih ederken, korkudan evlere giremediklerini söyledi.

Yeşilyurt merkezli depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.