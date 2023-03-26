Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi yıkıldı

AA

Türkiye deprem yaralarını sarıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki Meydanlık Camisi iş makinesiyle yıkıldı.

Cami imamı Yasin Alsancak, ilk depremde hasar gören caminin ikinci depremde ağır hasar aldığını belirterek şöyle konuştu:

İki hafta sonra da caminin bir bölümü yıkıldı. Ağır hasar aldığından dolayı bugün ekipler geldi. Yıkım sonrası namaz kılmak için de çadır getirdik. Çadırı kurup namazlarımıza, ibadetlerimize devam edeceğiz.