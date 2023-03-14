Malatya'da depremde boşaltılan evleri soyan 2 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden derinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketi ile mücadelesini sürdürüyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ili derinden etkiledi, yıkılan binlerce bina 48 binden fazla kişiye mezar oldu. Hırsızlar suçüstü yakalandı Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri afet nedeniyle boşaltılan evlerde hırsızlık ve yağma olaylarını engellemek amacıyla devriye faaliyetini sürdürüyor. Ekipler Kadiruşağı Mahallesi'nde depremzede vatandaşların boşalttığı evlere girmeye çalıştıkları sırada İ.O. ve A.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda malzeme ve depremzedelere yardım amacıyla dağıtılan gıda malzemesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.