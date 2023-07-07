Malatya'da depremde yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması nedeniyle kontrollü yıkımı gerçekleştirilen Açelya Sitesi'nin bahçesinde ayçiçekleri açtı.

AA

Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor...

Büyük bir yasa uyanılan 6 Şubat depremlerinin ardından aylar geçti.

Özalper Mahallesi Belkıs Akkale Sokak'taki Açelya Sitesi'nin ağır hasar alan iki bloku kontrollü yıkıldı.

Enkazın kaldırılmasından bir süre sonra, moloz yığınlarının arasında ayçiçeklerinin açtığı görüldü.

Ekipler binayı yıktı

Dört bloktan oluşan sitenin bina görevlisi Batuhan Yılmaz, acil yıkım kararının ardından ekipler tarafından binanın yıkıldığını söyledi.

"Ayçiçekleri açmış ve hayata tutunmuşlar"

Sitedeki iki blokun yıkıldığını, diğer bloklarda ise hasar olmadığını belirten Yılmaz, "Yıkım olan yerlerde gördüğünüz gibi kendiliğinden ayçiçekleri açmış ve hayata tutunmuşlar." dedi.

"Yıkıma rağmen hayat devam ediyor"

Depreme kapıcı dairesinde yakalandıklarını anlatan Yılmaz şunları söyledi: