İHA
Malatya depremlerle sarsıldı.
Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Üç dakika arayla peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.
Depreme camide yakalandılar
Hava sıcaklığın 8 derecelerde seyrettiği kentte vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden parklardaki bekleyişi sürdürürken depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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