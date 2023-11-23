Malatya'da depreme namaz kılarken yakalandılar Malatya'da meydana gelen depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.

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İHA

Malatya depremlerle sarsıldı.

Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Üç dakika arayla peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.

Depreme camide yakalandılar

Hava sıcaklığın 8 derecelerde seyrettiği kentte vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden parklardaki bekleyişi sürdürürken depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)