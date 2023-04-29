Malatya'da depremin ardından istinat duvarı çöktü

İHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıyor.

Yaşanan depremlerin ardından hasar tespitleri tamamlandı.

Geniş coğrafyayı etkileyen depremlerin büyük yıkıma uğradığı kentlerden biri de Malatya oldu.

Enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ederken bir istinaf duvarının yıkıldığı belirlendi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi’ndeki Malatya-Çelikhan Karayolunun Mihrap Sokak mevkiindeki çöküntü bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor.

Aynı bölgede içme suyu borusunun da geçtiğini belirten vatandaşlar, çöküntünün devam etmesinin tehlikeye yol açacağını ifade etti.

Bölge sakinlerinden Mustafa Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde yolun istinat duvarının çöktüğünü söyleyerek şunları söyledi:

Buranın altında şebeke suyunda ana boyu geçmektedir. Allah korusun burasının patlaması durumunda Gündüzbey’de ev kalmaz.



Çünkü üzerinden de ağır tonajlı birçok araç geçmektedir. Yine devam eden yağmurlarla birlikte de buradaki çöküntüler devam ediyor.



Burada bahçeleri olan arkadaşlarında zararı oluyor. Karayollarına gerekli taleplerimizi ilettik. Biran önce buradaki sorunun giderilmesini istiyoruz.