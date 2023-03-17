Malatya'da depremin ardından son durum! Esnaf kepenk açtı Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da esnaf normale dönmek için mücadele verdiklerini belirleterek vatandaşların kente dönüşlerinden umutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye felaketlerin ardından yaralarını sarmak için mücadele ediyor.

Yaşanan yıkıcı depremin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.

Enkaza dönen kentler hayalet şehire dönerken kentleri ayağa kaldırmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Depremlerde büyük hasar alan bir kentte Malatya oldu.

Vatandaşlar geri dönüyor

Malatya'nın Yeşilyurt'ta kepenk kapatan çok sayıda esnaf işyerlerini açmaya başlarken, kentten ayrılan vatandaşların bir kısmı ise dönüş yapmaya başladı.

Kent tarihinde görülmeyen büyük bir göçü yaşayan kentte hayatın normalleşmesi için ise çalışmalar sürüyor.

Esnaflar kepenk açtı

Kentin en önemli merkezlerinden biri olan ve depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesinde birçok esnaf depremle kapattığı işyerlerini açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kent dışına çıkış yapan Malatyalıların kısa sürede sonra kente döneceklerini inandıklarını belirten esnaflar her şeye rağmen gelecek için umutlu olduklarını söyledi.

Esnaf umudunu ifade etti

Malatya’nın artık normale dönmesi gerektiğini belirten Ufuk Topaloğlu ile Mehmet Taşdemir, havaların ısınmasıyla birlikle kent dışında olan ailelerinin de kente dönüş yapacağını belirti.

Yeşiyurt’ta yıllardır esnaflık yapan Mustafa Özsöz ise depremde işyerinin hasar gördüğünü buna rağmen işyeri önünde vatandaşlara hizmet vermeyi gayret ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde fırın işletmeciliği yapan Şeref Meşe de, deprem nedeniyle kent dışına çıkış yapan vatandaşların kısa süre sonra kente döneceklerini inandıklarını ifade ederek dönüşlerin yavaş yavaş başladığını kaydetti.