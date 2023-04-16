Malatya'da depremin ardından son durum! Merkez boş tarlaya dönüştü Depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Malatya'nın havadan görüntüsünde boş alanlar depremin yıkımını bir kez daha göz önüne serdi.

İHA

Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor...

Büyük bir yasa uyanılan 6 Şubat depremlerinin ardından 2 ay geçti.

Yaşanan depremlerin ardından depremin vurduğu illerde hasar tespit çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin büyük yıkıma uğrattığı kentlerin başında Malatya geliyor.

Kentte binlerce ev kullanılamayacak hale geldi.

Hasarlı binalar yıkılıyor

Depremlerin ağır hasara yol açtığı Malatya’da yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması ile ağır ve acil yıkılacak binalarda tek tek yıkılıyor.

Havadan görüntülendi

Kent merkezindeki binaların yıkılması ile de dev tarlalara dönüşen şehir merkezinin hali ise dron ile görüntülendi.

Kentte sayılı bina kaldı

Emeksiz Kavşağı’ndan Akpınar, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesine kadar olan bölümde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kaldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından ortaya çıkan bu görüntü ise Malatyalıları derinden üzüyor.

Boş anlar gün geçtikçe artıyor

Kışla Caddesi’nden Emeksiz Alt Kavşağı yıkımlar sonrası rahatlıkla gözükürken, ağır hasarlı binaların yıkılmaya devam etmesi boş alanların büyüklüğü de her geçen gün artıyor.