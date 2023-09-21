Malatya'da depremle hasar alan binanın çatısı araçların üzerine çöktü: O anlar.. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde orta hasar gören 3 katlı binanın çatısı yola düştü. Bu sırada güzergahtan geçen hafif ticari araç ile park halindeki otomobil zarar gördü.

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DHA

Türkiye 7 ay önce asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyindeki 11 ili yerle bir etti.

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu kentlerde, ekiplerin hummalı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor bir yandan da afet konutları tamamlanıyor.

Bu süreçte hasar alan binalar büyük bir tehlike de oluşturuyor.

Binanın çatısı yola düştü

Bunun bir örneği de Malatya'da yaşandı.

Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak’ta bugün öğle saatlerinde, orta hasar alan 3 katlı binanın çatısı yerinden sökülüp yola düştü.

Araçlar hasar aldı

Çatı parçaları, yoldan geçen bir hafif ticari araç ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Araçlar hasar görürken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)