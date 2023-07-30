Malatya'da depremzede konutları hızla yükseliyor Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da evi yıkılan depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının yapımı sürüyor.

DHA

Afet bölgesi unutulmuyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük kayıpların verildiği deprem, 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçti.

Çalışmalar hızlıca başladı

Yurdun güneyindeki 11 kenti buran afetin ardından çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Öyle ki, kısa sürede hasarlı binalar yıkıldı, enkazlar kaldırıldı, konteyner ve çadırlar kuruldu.

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları hızla yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bakan Özhaseki dur durak bilmeden çalışmaları takip ediyor

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Bakanlık görevini devralan Mehmet Özhaseki, görevine ilk olarak deprem bölgesinden başladı.

Malatya'da konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor.

Kent genelinde 100 bin konut yapılacak ve ilk etapta 20 bininin bu yıl içerisinde teslim edilmesi hedefleniyor.

İhale süreçleri tamamlandı

İl genelinde yapılacak 25 bin köy evinden 7 bininin ihale süreci tamamladı ve yapımına başladı.

Kentte ağır hasarlı 35 bin 680 bina bulunurken, bunlardan 2 bin 157'sinin yıkımı gerçekleşti.

Bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bir taraftan ise TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor.