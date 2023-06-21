Malatya'da depremzedeler için 757 blokta konutlar yükseliyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca temeli atılan 757 blokta konutların yapımı sürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

AA

Türkiye, dünya üzerinde görülebilecek en büyük felaketlerden birini 6 Şubat’ta yaşadı…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi.

Binlerce can kaybının yaşandığı depremler, Malatya’da da büyük yıkıma yol açtı.

757 blokta konutlar yükseliyor

Şehrin çehresini tamamen değiştiren felaketlerin ardından hemen kolları sıvayan devlet, depremzedeler için konut yapımına başladı.

Kentte ihalesi tamamlanan 14 bin 173 konut ile cami ve ticarethanelerin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Kentte şu ana kadar temeli atılan 757 blokta deprem konutları yükselirken, evlerin bazılarının kaba inşaatı tamamlandı, bazılarında ise merdiven, dış cephe ve duvarların yapımına geçildi.

91 bin 664 afet konutu yapılacak

Kent merkezi ve ilçelerde etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Malatya'da 66 bin 69 çok katlı konut, kırsalda 25 bin 595 köy evi olmak üzere il genelinde toplam 91 bin 664 afet konutu yapılması planlanıyor.

Vali Hulusi Şahin, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu anımsattı.

Her 3 binadan 1'i yıkıldı

Kayısının başkentinde büyük yıkım yaşandığını dile getiren Şahin, şehirde neredeyse her 3 binadan 1'inin yıkıldığını ifade etti.

Şahin, depremin hemen ardından vatandaşların yemek ve barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bunun halen devam ettiğini anlatarak, kentte şu an 100 bine yakın vatandaşın konteyner kent, sosyal tesis ve çadırlarda barındığını söyledi.

3 ay içerisinde kaba inşaatlar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kalıcı konut ve iş yerleri için de hummalı çalışma yürütüldüğünü dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

Bulunduğumuz Gelinciktepe mevkisinde mart başında temeller atılmıştı ve bu temellerin üzerinde şu anda 1700'ün üzerinde konut sadece 6 Şubat depreminden zarar görenler için yükseliyor. Bunun dışında 14 binin üzerinde konut Malatya'nın çeşitli yörelerinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Artık çatılarının çatıldığını, kiremitlerinin yerleştirildiğini, 3 ay içerisinde hemen hemen kaba inşaatın tamamlandığını görüyoruz.

Hummalı çalışma devam ediyor

Vali Şahin, deprem konutlarının yapımının peyderpey sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

Konutların bazılarının temelleri atılıyor, bazıları ise ikinci, üçüncü katlara kadar çıkmış ama hummalı bir çalışma devam ediyor. Malatya'da 66 bin çok katlı afet konutu yapacağız. Bunları TOKİ ihale ediyor ve yürütüyor. Bunun yanında 25 bin de kırsal konut yapacağız. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü takip ediyor. Onlardan da Malatya ilk etapta 12 bin 500 ünün ihalesini yapıyor. Şu anda 1500'ün üzerinde villa tipi çok güzel kırsal konutumuz yapılıyor.

"Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşmasını sağlayacağız"