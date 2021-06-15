Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar

Karakaya Barajı çevresine inşa edilen 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları, manzarasıyla büyülüyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta, Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik deprem sonrası Malatya’da binlerce evde hasar oluşmuştu.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla hızla deprem konutlarının inşa edilmesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), girişimlere başlamıştı.

16 AYDA HAZIR HALE GELDİ

Bu kapsamda Malatya’da, geride kalan 16 ayda TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edildi.

MANZARASIYLA TATİL KÖYLERİNİ ARATMIYOR

Depremin etkisini yoğun olarak hissettirdiği Kale ilçesinde bulunan 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları’nda da depremzedeler oturuyor. Bölgede depremzedeler için Karakaya Barajı'nın çevresine inşa edilen deprem konutları, manzarasıyla dikkat çekiyor.

Baraj manzaralı deprem konutları tatil köylerini aratmıyor

"ÇOK HUZURLU"

Deprem konutlarında yaşayan Cengiz Aslan, evinin manzarasının çok güzel olduğunu belirterek, “Deniz manzaralı evimiz, baraj gölüne bakıyor. Manzarası süper, huzur var. Evimiz ağır hasarlıydı, yıkım kararı verildi. Tercih ettik burayı, evleri görünce hoşumuza gitti. İstanbul’u terk ettik. 37 sene İstanbul’da yaşadım. Terk ettim, geldim ve buraya yerleştim. Ekmeğimiz de burada, Rabbim devletimizden razı olsun.” dedi.

"MUTLUYUZ, ÇEVREMİZ TEMİZ"

Yeni evinde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Altun da “Deprem oldu, bize bu evler çıktı. Oturuyoruz, mutluyuz. Evlerimizi beğendik çok güzeller, sağ olsun devletimiz iyi yapmış. Baraj manzaralı, bahçemin önünde çıktığı için daha mutluyum. Kaloriferci, temizlikçi var. Mutluyuz, çevremiz temiz. Daha önce toprak bir evde oturuyordum, evim yıkıldı. Depremde baya başımıza yıkıldı. Bayağı çadırda yaşadık, şimdi evimizde mutluyuz." ifadelerini kullandı.