Malatya'da depremzedeler komandoları alkışlarla uğurladı 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da görev alan Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin alkışları eşliğinde Sivas'a uğurlandı.

AA

Mehmetçik, depremzede vatandaşlarının hep yanında oldu.

Bunun örneklerinden biri de depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeydi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilmişti.

Arama-kurtarma ve birçok faaliyette bulundular

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İçişleri Bakanlığınca Doğanşehir ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla depremin ilk gününden itibaren ilçeye giden İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetinin yanı sıra depremin yaralarının sarılması için birçok faaliyette bulundu.

Alkışlarla uğurlandılar

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda "komando andını" okuyarak ilçeye veda eden Mehmetçik'i, ilçe halkı alkışlarla uğurladı.

Komandolar görev yerleri Zara ve Suşehri ilçelerine dönmek üzere ilçeden ayrıldı.