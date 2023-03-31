Malatya'da enkaz kaldırılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilin içinde olan Malatya'da, yıkılan binalara ait molozların şehrin dışına çıkartılma çalışmaları devam ediyor.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 800 binden fazla binada hasara neden olurken bu binaların bir kısmı da Malatya'da yer alıyordu.

Malatya ayrıca artçı sarsıntılardan da nasibini aldı ve bu sarsıntılar ağır hasarlı binaların tamamen yıkılmasına neden oldu.

Kışla ile İnönü caddelerinde enkaz kaldırma çalışmaları

Kent merkezinde Kışla ile İnönü caddelerinde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.

Kontrollü yıkım

Ekipler, çevrede tedbirler aldıktan sonra, depremlerde ağır hasar gören binaları iş makineleriyle kontrollü şekilde yıktı.

Molozlar kent merkezi dışına taşındı

İş makinelerince kamyonlara yüklenen molozlar ise kent merkezi dışında belirlenen noktalara taşındı.