Malatya'da enkazların yüzde 99'u kaldırıldı Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Malatya'da yıkılan binaların enkazları kaldırılmaya çalışılıyor. Enkazlar kaldırılırken diğer yandan da hasarlı binaların yıkımı yapılacak.

AA

Depremlerin ardından enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı işlemleri devam ediyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'a ulaştığını söyledi.

Vali Şahin, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili çok fazla sorun olmadığını da dile getirdi.

"2 Mayıs'ta eğitime başlıyoruz"

Eğitimi engelleyen bina problemi olmadığını vurgulayan Şahin, diye konuştu.

7 kadar okulumuz yıkıldı. Onlar da hızlı bir şekilde yapılacak. Ağır hasarlı okullarımızla ilgili prefabrik okullarımızı eylüle yetiştireceğiz. Onlar da sayıca çok değil. 2 Mayıs'ta öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle tüm okullarımızda eğitime tam olarak başlayacağız. Şu anda da devam ediyor ama öğrenci ve öğretmen seviyesi olarak 3'de 1 seviyelerindeyiz. Önümüzdeki hafta bunu tamamlayacağız. Eylüle kadar da diğer hususları tamamlayıp, eğitim öğretim anlamında normal hayata tam olarak geçmiş olacağız.

Ağır hasarlı binaların askı süresi 6 Mayıs'ta tamamlanacak

Şahin, enkaz kaldırma ve bina yıkımı süreçlerinin devam edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Enkaz kaldırma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yüzde 98-99 seviyelerine geldi. O, yüzde 1-2'lik seviyede bazı binaların tescilli olması ya da o tescilli binayla çok yakın olması nedeniyle onların süreçleri biraz daha zaman alıyor. Bazı binalarımızda enkaz ile ağır hasarlı binalar iç içe geçmiş. Enkazı kaldırdığınız zaman diğer binayı yıkmak durumunda kalıyorsunuz.

İnönü Caddesi'ndeki Deniz Bank binasının bu durumda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti: