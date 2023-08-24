Malatya'da esnaf depreme dükkanında yakalandı Yeşilyurt ilçesi merkez üssü olan 5.0 büyüklüğündeki deprem anında esnafın dükkandan kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

6 Şubat deprem felaketi bölgesi sallanmaya devam ediyor.

Deprem bu kez Malatya'yı vurdu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 08.35'te meydana gelen deprem çevrede illerden de hissedildi.

Deprem kentte paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Malatyalı esnafın deprem paniği

Panikle evlerinden ve iş yerlerinden çıkan Malatyalılar şoku atlatmaya çalıştı.

Bir avize dükkanında yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde depreme kahvaltıda yakalanan esnaflar, sarsıntıyla birlikte dükkandan kaçışmaya başlıyor.